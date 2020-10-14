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14.10.2020 - 09:32 | | DHA

Bursa'da 500 polisle şafak operasyonu! Gözaltına alındılar

Bursa’da 500 polisle silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen şafak operasyonunda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirilirken, şüpheli kişiler gözaltına alındı.

Bursa'da 500 polisle şafak operasyonu! Gözaltına alındılar

Bursa Bursa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçılığına yönelik yürüttüğü istihbarat çalışmaları sonucunda kentte çok sayıda adreste kaçak silah ticareti yapıldığını tespit etti. Harekete geçen ekipler, şüpheli kişileri ve adresleri teknik ve fiziki takibe aldı. Belirlenen adreslere operasyon başlatan ekipler sabah saatlerinde eş zamanlı baskınlar düzenledi.

Geniş güvenlik önlemi alınan operasyonda, özel hareket ekipleri bazı adreslerin kapılarını koçbaşı ile kırdı. Baskınlarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirilirken, gözaltlarının da olduğu belirtildi.

Esenyurt'ta tekmeli-yumruklu kavgaEsenyurt'ta yol verme konusunda çıkan tartışmada taksi ile çekici sürücüsü tekmeli yumruklu kavga etti. Cep telefonu kamerası ile kaydedilen kavga araya girenlerin çabası ile büyümeden önlendi.
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