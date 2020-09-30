Bursa'da 95 milyonluk koronavirüs cezası

İl Emniyet Müdürlüğü, tüm dünyada etkili olan koronavirüse karşı alınan önlemlere yönelik denetimlerini sürdürüyor. Cadde ve sokaklarda vatandaşlara yönelik maske kontrolleri yapılırken, iş yerleri ve araçlarda da koronavirüs tedbirlerine uyulup uyulmadığı denetleniyor.

Polis ekipleri, son 4 ayda toplam, 2 bin 177 berber, kuaför, güzellik merkezi, 19 alışveriş merkezi, 5 bin 303 ticari taksi, 100 taksi durağı, 130 pazar yeri ve sosyete pazarı, 8 bin 799 şehir içi ve şehirler arası toplu ulaşım aracı, 2 bin 547 kahvehane ve kıraathane, 55 hamam, sauna, buhar odası, jakuzi, kaplıca ve kapalı yüzme havuzları, 2 bin 321 lokanta, restoran, kafe, 148 spor merkezi, 159 sahil bantları, park, piknik ve mesire alanları, 160 konaklama tesisi, 587 çay bahçesi, 211 dernek lokali, 570 nikah ve düğün salonu, 427 internet kafe, 7 sinema ve tiyatro salonu, 13 lunapark ve tematik park, 63 ganyan bayisini denetledi.

TOPLAMDA 95 MİLYON LİRA CEZA

Polis; maske takmayan kişiler, koronavirüs tedbirlerine uymayan iş yeri sahipleri başta olmak üzere toplam 103 bin 141 kişiye, 95 milyon 222 bin 27 lira ceza kesti.