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18.12.2020 - 06:01 | | DHA - İHA

Bursa'da ahır yangını yürek sızlattı! 10 at telef oldu

Bursa Atatürk Kent Ormanında ahırlarda çıkan yangında yürek burkan manzaralarla karşılaşıldı. Yangın itfaiyenin 1 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alınırken, 10 atın öldüğünün anlaşılması büyük üzüntü yarattı.

Bursa'da ahır yangını yürek sızlattı! 10 at telef oldu

Bugün saat 04.00 sıralarında Nilüfer ilçesi Gümüştepe Mahallesi'nde bulunan Atatürk Kent Ormanı'ndaki ahırlarda yangın çıktı.

Bursada ahır yangını yürek sızlattı 10 at telef oldu

Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangın kısa sürede büyürken, ormanlık alandan alevler yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Bursada ahır yangını yürek sızlattı 10 at telef oldu

Alevlerin, Atatürk Kent Ormanında bulunan ve içerisinde atların bulunduğu ahırdan yükseldiğini tespit eden ekipler, söndürme çalışması başlattı. İtfaiye ekipleri, alevlerin çevrede bulunan kümeslere ve ormanlık alana sıçramaması için yoğun çaba sarf etti.

Bursada ahır yangını yürek sızlattı 10 at telef oldu

Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucu söndürülürken, yürek burkan manzara ile karşılaşıldı. Yangın sonucu, ahırlardaki 10 at ölürken, ahırlar tamamen küle döndü.

Bursada ahır yangını yürek sızlattı 10 at telef oldu

İtfaiye ve polis ekipleri yangının çıkış sebebini belirlemek için inceleme başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

 

Bursada ahır yangını yürek sızlattı 10 at telef oldu

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