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04.07.2020 - 04:07 | | AA / DHA

Bursa'da anne ve 2 çocuğu evlerinde ölü bulundu

Bursa'da silah sesleri üzerine eve giren baba, yatağın üzerinde 5 ve 10 yaşındaki çocukları ile eşinin cansız bedeniyle karşılaştı. Acılı baba "Elif bunu neden yaptın!" diye bağırarak evden çıkarken, olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, annenin çocuklarını tabancayla öldürdükten sonra intihar ettiği ihtimali üzerinde duruyor.

Bursa'da anne ve 2 çocuğu evlerinde ölü bulundu

Alınan bilgiye göre, Adnan Menderes Mahallesi Yücel Sokak'ta yaşayan Elif P. (33), çocukları Melinay (10) ve Murat P. (5) ile evde bulundukları sırada silah seslerini duyan komşuları durumu yetkililere ve baba Durmuş P'ye bildirdi.

Bunun üzerine eve gelen baba Durmuş P, eşi ve 2 çocuğunu hareketsiz yatarken buldu.

Daha sonra 112 Acil Servis ekipleri, tabancayla vurulan anne ve çocuklarının hayatını kaybettiğini belirledi.

Bursada anne ve 2 çocuğu evlerinde ölü bulundu

Sinir krizi geçiren ve "Elif bunu neden yaptın?" diyerek cama yumruk atıp elinden yaralandığı öğrenilen baba Durmuş P, tedavisinin ardından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Elif P'nin, çocuklarını tabancayla öldürdükten sonra intihar ettiği ihtimali üzerinde durulurken, anne ve 2 çocuğunun cesedi, olay yerindeki kapsamlı incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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