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26.09.2020 - 21:46 | | AA

Bursa'da asansördeki tacizin şüphelisi tutuklandı

Bursa'da asansörde bir kadını taciz ettiği ileri sürülen zanlı tutuklandı.

Bursa'da asansördeki tacizin şüphelisi tutuklandı

Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, asansörde bir kadının taciz edilmesine yönelik görüntüler üzerine araştırma başlattı.

Tacize uğrayan kadına ulaşan ekipler, şüphelinin kimliğini tespit etti.

Gözaltına alınan F.A, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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