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18.03.2020 - 18:04 | | DHA

Bursa'da asılsız corona virüs paylaşımına gözaltı!

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde, obezite hastasının nakli için çağrılan ambulansı kamerayla kaydedip, 'corona virüs şüphesi ambulansla götürüldü' diyerek paylaşan H.Ş. (29), gözaltına alındı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde yaşayan H.Ş., obezite hastasını almaya gelen ambulansı kamera ile kaydedip, görüntüleri WhatsApp grubundan arkadaşlarına, 'corona virüs şüphelisi ambulansla götürüldü 'diyerek, paylaştı. Görüntü kısa sürede aynı mesajla sosyal medyada yayıldı. Orhangazi Cumhuriyet Savcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında, Orhangazi Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ambulansın Sağlık Bakanlığı'nca obezite hastalarının sevki için kullanılan özel donanımlı ambulans olduğunu, Orhangazi'ye bir obezite hastasının sevki için geldiğini belirledi. Bunun üzerine H.Ş., polis tarafından gözaltına alındı.

H.Ş.'nin polise verdiği ifadede, videoyu şaka amaçlı çektiğini ve WhatsApp grubundan arkadaşlarıyla paylaştığını söylediği öğrenildi.

H.Ş.'nin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi. Yetkililer, vatandaşların devlet yetkililerinin yaptıkları açıklamaları dikkate almalarını, başka hiçbir açıklamaya itibar etmemeleri gerektiğini bildirdi.

 

 

 

 

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