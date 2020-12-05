05.12.2020 - 08:29 | | İHA
Bursa'da at arabalı hırsız dehşet saçtı!
Olay, sabah saatlerinde Bursa-Mudanya yolu üzerinde yaşandı.
Bir cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, polisten kaçtığı iddia edilen at arabalı hırsız trafiğin en yoğun olduğu ana yolda terste gitmeye başladı. At arabası sonrasında bir araca çarparak durabildi. Gözaltına alınan at arabası sürücüsü karakola götürüldü. Polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.
Polisle çatışmaya girip kaçan şahıs yakalandıKonya'da kendisini gözaltına almaya gelen polis ile girdiği çatışmada yara almadan yakalanan Hamza T. (23), adliyeye sevk edildi. Poliste 35 suçtan kaydı bulunan Hamza T.'nin salı günü sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği için polis tarafından durdurulmak istendiği ancak ekip otosuna ateş edip, kaçtığı ortaya çıktı.