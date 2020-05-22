22.05.2020 - 15:14 | | İHA
Bursa'da çarşı pazarda adım atacak yer kalmadı
Bursa'da 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ve bayram öncesi vatandaşlar çarşı ve pazara akın etti.
Valiliğin kararının ardından tarihi hanlar ve çarşı bölgesinde maske takılması mecburi hale gelirken, vatandaşların arife günü öncesi alışverişlerini yaparak çarşı ve pazardan ayrıldığı görüldü. Hem 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması hem de Ramazan Bayramı öncesi olması sebebiyle vatandaşlar adeta çarşı ve pazarları doldurdu. Pazar ve çarşıda yer yer vatandaşların yürümekte zorluk çektiği görüldü. Bayramlık alışverişlerini yapan vatandaşlar hemen evlerinin yolunu tuttu.
Şeker komasına giren vatandaşa zorla çikolata yedirmeye çalıştılarZonguldak'ta yeni tip corona virüs tedbirleri devam ederken vatandaşlar da 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde ihtiyaçlarını gidermeye çalıştı. Şeker komasına giren bir vatandaşın imdadına ise çevredekiler yetişti. Sağlık ekiplerinin beklendiği sırada vatandaşlar kendinden geçen adamın zorla çikolata yedirmeye çalıştı.