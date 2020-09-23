Bursa'da DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İnegöl ilçesi Deydinler Mahallesi’nde oturan 7 kişinin DEAŞ terör örgütüyle bağlantılı olduğunu tespit etti. Ekipler, şüphelileri teknik ve fiziki takibe aldı. Şüphelilerin; terör örgütüne eleman temini, propaganda faaliyetleri ile okul çağında bulunan çocuklar ve mahallede yaşayan vatandaşlara örgütün sözde cihat anlayışını benimsetmeye çalıştıkları, evlerinde örgütsel toplantı ve 'piknik' adı altında arazide eğitim yaptıkları belirlendi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan alınan arama kararının ardından şüphelilerin evlerine, Jandarma Özel Harekat ekiplerinin de katılımıyla şafak operasyonu düzenlendi. Operasyonda, 7 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel materyal ve dijital malzeme ele geçirildi.

Şüphelilerin, jandarmadaki işlemleri sürüyor.