Bursa'da deprem mi oldu? Son depremler 30 Ekim!

Gelen bir son dakika haberine göre; İzmir'de 6,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD, merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Anadolu Ajansı'nın geçtiği son dakika haberine göre; İzmir'de şiddetli bir deprem meydana geldi. Deprem Ege ve Marmara bölgesinde hissedildi. AFAD'dan gelen son dakika haberine göre ise saat 14.51'de 6.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü İzmir Seferihisar olarak açıklanırken, depremin derinliği 16 kilometre olarak ölçüldü.

İSTANBUL, BALIKESİR, BURSA, MANİSA DA SALLANDI

İzmir'de yaşanan şiddetli deprem, İstanbul, Balıkesir, Bursa, Manisa'da da hissedildi.