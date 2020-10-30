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30.10.2020 - 15:18 |

Bursa'da deprem mi oldu? Son depremler 30 Ekim!

Gelen bir son dakika haberine göre; İzmir'de 6,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Çevre illerden de oldukça şiddetli hissedilen deprem vatandaşları meraklandırdı.Bursa'da da yaşanılan sarsıntı sonrasınra Bursa'da deprem mi oldu arayışı başladı. İşte son depremler...

Bursa'da deprem mi oldu? Son depremler 30 Ekim!

Gelen bir son dakika haberine göre; İzmir'de 6,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD, merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Anadolu Ajansı'nın geçtiği son dakika haberine göre; İzmir'de şiddetli bir deprem meydana geldi. Deprem Ege ve Marmara bölgesinde hissedildi. AFAD'dan gelen son dakika haberine göre ise saat 14.51'de 6.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü İzmir Seferihisar olarak açıklanırken, depremin derinliği 16 kilometre olarak ölçüldü.

İSTANBUL, BALIKESİR, BURSA, MANİSA DA SALLANDI

İzmir'de yaşanan şiddetli deprem, İstanbul, Balıkesir, Bursa, Manisa'da da hissedildi.

Son Dakika: İzmir'de şiddetli deprem! Ege ve Marmara'yı salladıGelen bir son dakika haberine göre; İzmir'de 6,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD, merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
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