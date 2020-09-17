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17.09.2020 - 11:21 | | DHA

Bursa'da, El Nusra terör örgütünün emiri yakalandı

Bursa'da, terör örgütü El Nusra'nın Suriye'nin İdlib kenti emirlerinden S.E. (37), jandarma tarafından düzenlenen operasyonla yakalanarak, gözaltına alındı. Yurda yasa dışı yollardan girdiği saptanan S.E.'nin yakalandığı evde yapılan aramada çok sayıda örgütsel materyal ve dijital malzeme ele geçirildi.

Bursa'da, El Nusra terör örgütünün emiri yakalandı

Bursa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, 2013-2018 yılları arasında Suriye'nin İdlib bölgesinde, El Nusra terör örgütünde 'emir'lik yaptığı öğrenilen S.E.'yi takibe aldı. Yasa dışı yollarla Suriye'den yurda girip, Bursa'ya geldiği öğrenilen S.E.'nin kaldığı ev, fiziki ve teknik takip ile tespit edildi.Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, dün gece eve operasyon düzenleyerek, S.E'yi gözaltına aldı. Evde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel materyal ve dijital malzeme ele geçirildi. Gözaltına alınan S.E., ifadesi alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Soruşturma sürüyor.

 

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