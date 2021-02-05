Bursa'da ele geçirildi! Yeniden doğaya bıraktılar

Nilüfer Jandarma Asayiş Bot Tim Komutanlığı, turna balığının kaçak avcılığını engellemek amacıyla Uluabat Gölünde gerçekleştirdiği denetimlerde, sahibi tespit edilemeyen 6 bin 500 metrelik telli ağ ele geçirdi.

Yasak dönemde avlaklarda bulundurulması ve kullanılması yasak olan sazlık alandan, göl içerisine doğru kurulmuş olan telli ağ içerisinde yaklaşık 500 kilogram canlı turna balığı ve 27 adet canlı kaplumbağa, ekipler tarafından yeniden Uluabat Gölüne salındı.

Ekipler tarafından pinter, Bursa İl Tarım Müdürlüğüne teslim edildi.