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05.02.2021 - 20:05 | | DHA

Bursa'da ele geçirildi! Yeniden doğaya bıraktılar

Bursa'da Uluabat Gölündeki denetimleri sırasında 6 bin 500 metrelik pinter (telli ağ) ele geçiren jandarma ekipleri, ağ içerisinde ele geçirilen yaklaşık 500 kilogram canlı turna balığı ve 27 canlı kaplumbağayı yeniden doğaya kazandırdı.

Bursa'da ele geçirildi! Yeniden doğaya bıraktılar

Nilüfer Jandarma Asayiş Bot Tim Komutanlığı, turna balığının kaçak avcılığını engellemek amacıyla Uluabat Gölünde gerçekleştirdiği denetimlerde, sahibi tespit edilemeyen 6 bin 500 metrelik telli ağ ele geçirdi.

Bursada ele geçirildi Yeniden doğaya bıraktılar

Yasak dönemde avlaklarda bulundurulması ve kullanılması yasak olan sazlık alandan, göl içerisine doğru kurulmuş olan telli ağ içerisinde yaklaşık 500 kilogram canlı turna balığı ve 27 adet canlı kaplumbağa, ekipler tarafından yeniden Uluabat Gölüne salındı.

Ekipler tarafından pinter, Bursa İl Tarım Müdürlüğüne teslim edildi.

Bursada ele geçirildi Yeniden doğaya bıraktılar

Avcılar'da bir kişi, karısına bağırdığını öne sürdüğü diş hekimine saldırdıİstanbul Avcılar’da bir kişi, karısına bağırdığını öne sürdüğü diş hekimine saldırdı. Yaşanan tartışmanın ardından klinik çalışanları tarafından olay yerine polis ekipleri çağrıldı. İki tarafın da birbirinden şikayetçi olması üzerine, klinik çalışanları ve çift, polis merkezine götürdü.
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