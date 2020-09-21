21.09.2020 - 10:31 | | DHA
Bursa’da feci kaza! Motosiklet sürücüsü ağır yaralandı
Bursa’nın İnegöl ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü Maksut Kardaş (45), ağır yaralandı.
Kaza, dün akşam saatlerinde kırsal Cerrah Mahallesi Celal Bayar Caddesi’nde meydana geldi. Musa Avcı (33) yönetimindeki 42 NR 112 otomobil, sokaktan caddeye dönüş yapan Maksut Kardaş yönetimindeki plakasız motosikletle çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan Kardaş, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Otomobil sürücüsü Musa Avcı jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
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