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16.02.2020 - 09:45 | | İHA

Bursa'da feci kaza! Yaralılar var

Bursa’da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Bursa'da feci kaza! Yaralılar var

Edinilen bilgiye göre kaza, gece yarısı saatlerinde Bursa Çekirge Meydanı’nda geldi. A.P'nin kullandığı plakalısı öğrenilmeyen otomobil ile F.E. yönetimindeki plakalısı öğrenilmeyen araç, Çekirge Caddesi kavşağında çarpıştı. Kazada sürücüler ile A.P.'nin kullandığı otomobilde yolcu olarak bulunan C.P. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, yaralılardan C.P.’nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

 

Yer: Bağcılar! 1'i çocuk 4 kişi... Şoke eden anlar!Bağcılar'da biri çocuk, 4 kişinin bir cami minaresi ve kubbesinde güvenlik önlemi almadan çalışmaları kameralara yansıdı. Görüntülerde emniyet kemeri ve baret takmayan ve hiçbir iş güvenliği tedbiri almadan yerden metrelerce yüksekte çalışan işçilerin cep telefonu ile fotoğraf çektikleri de görüldü.
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