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27.10.2020 - 11:55 | | İHA

Bursa'da kadın hırsızlar şok etti

Bursa'da kendi evlerine girer gibi evlere giren 2 kadın hırsız 60 bin lira değerindeki altınları çalarak kayıplara karıştı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Bursa'da kadın hırsızlar şok etti

Hırsızlık, geçtiğimiz gün merkez Nilüfer ilçesi İhsaniye mahallesinde buluna bir sitede meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre kimlikleri henüz belirlenemeyen iki kadın sitenin demir kapısından geçtikten sonra apartman kapısını açarak içeri girdi.

Evin içerisinde bulunan 60 bin lira değerindeki altınları alan şüpheliler daha sonra soğuk kanlı bir şekilde siteden çıkarak ortadan kayboldu. O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Ev sahibinin şikayeti üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelilerin eşkalini belirleyerek arama çalışması başlattı.

İstanbul'da 1 ton çürümüş balık bulunduTuzla İçmeler Mahallesi’nde Tuzla Belediyesi Zabıta Ekipleri tarafından yapılan baskın ile satılmak için depolanan ancak unutularak çürümeye terk edilen yaklaşık bir ton ağırlığında çürümüş balık ele geçirildi.
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