MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Bursa'da, karton fabrikasında yangın! Kuru otlara da sıçradı
ABONE OL
30.06.2020 - 17:50 | | DHA

Bursa'da, karton fabrikasında yangın! Kuru otlara da sıçradı

Bursa’nın Karacabey ilçesindeki karton fabrikasının bahçesinde karton balyaları, belirlenemeyen nedenle alev aldı. Çevredeki kuru otlara da sıçrayan yangının söndürülmesi için itfaiye ekipleri, çalışma başlattı.

Bursa'da, karton fabrikasında yangın! Kuru otlara da sıçradı

Karacabey Devlet Hastanesi arkasında bulunan karton fabrikasının bahçesinde, saat 15.00 sıralarında, karton balyaları alev aldı. Yangını görenlerin ihbarıyla fabrikaya itfaiye ekipleri sevk edildi.

Alevler, rüzgarın da etkisiyle fabrika etrafındaki kuru otlara sıçradı. Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne ait su tankerleriyle ekipler de bölgeye gönderildi. Yangının söndürülmesi için çalışmaların sürdürüldüğü, dumandan etkilenen bir itfaiye erinin, sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

 

 

Kamyona çarpan TIR'ın sürücüsü araçta sıkıştıBolu'da, TEM Otoyolu'nda, kavun yüklü kamyona arkadan çarpan TIR'da sıkışan sürücü, yarım saat süren çalışma sonucu kurtarılıp, hastaneye kaldırıldı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Karton fabrikasında korkutan yangın

Karton fabrikasında korkutan yangın

Yüz binlerce çalışanı ilgilendiriyor... Uzatıldı!

Yüz binlerce çalışanı ilgilendiriyor... Uzatıldı!

Üç hesap hatası yapıyoruz! Hiç iyi değil...

Üç hesap hatası yapıyoruz! Hiç iyi değil...

Köy yolunda asfalt döken ekipler, heyelandan son anda kurtuldu

Köy yolunda asfalt döken ekipler, heyelandan son anda kurtuldu

Sıradaki Haber