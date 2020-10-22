MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Bursa'da kaza anı kamerada...Hiç frene basmadı
ABONE OL
22.10.2020 - 09:13 | | İHA

Bursa'da kaza anı kamerada...Hiç frene basmadı

 Bursa'da sıkışık trafikte diğer araçları sollamaya çalışan bir kamyonet park halindeki araca çarptı. O anlar kameralara yansıdı.

Kaza, Bursa merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre sıkışan trafikte diğer araçları sollamaya çalışan bir kamyonet sürücüsü park halindeki bir araca çarparak durabildi.

Daha sonra çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlatırken kaza anı bir işyeri güvenlik kamerasına yansıdı.

    NASA'nın OSIRIS-REx uzay aracından yeni görüntülerAmerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) tarafından numune toplaması için Bennu göktaşına gönderilen OSIRIS-REx uzay aracının yeni görüntüleri yayınlandı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Bilim Kurulu Üyesi Kara: Okulda olmayan çocuklarda pozitifleşme daha yüksek

    Bilim Kurulu Üyesi Kara: Okulda olmayan çocuklarda pozitifleşme daha yüksek

    Binlerce memur alınacak! İşte o ilanlar...

    Binlerce memur alınacak! İşte o ilanlar...

    Ankara'nın gündeminde...

    Ankara'nın gündeminde...

    Aksaray merkezli FETÖ operasyonu! 17 kişi adliyeye sevk edildi

    Aksaray merkezli FETÖ operasyonu! 17 kişi adliyeye sevk edildi

    Sıradaki Haber