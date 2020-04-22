22.04.2020 - 14:49 | | DHA
Bursa'da kilometrelerce içme suyu kuyruğu
Bursa'’da, 4 günlük sokağa çıkma yasağı ve Ramazan öncesi, yanlarında getirdikleri bidonlara Uludağ'ın eteklerinden gelen sudan doldurmak isteyen vatandaşlar, uzun araç kuyruğu oluşturdu. Vatandaşlar 20 litrelik su bidonlarını fabrikada oluşturulan çeşmelerden 2,5 liraya doldururken, araç kuyruğu, drone ile havadan görüntülendi.
Bursa Yıldırım ilçesi, Hamamlıkızık'taki bir su fabrikasının bahçesinde oluşturulan 90 farklı çeşmeden bidonlarla su doldurmak isteyenler, Değirmenönü, Cumalıkızık ve Hamamlıkızık mahalleleri boyunca uzun araç kuyruğu oluşturdu.
Kaynağını Uludağ'ın eteklerinden alan içme suyundan almak isteyenler, yaklaşık 2 saat sıra bekledi. Çeşme başlarında da vatandaşlar, bir süre beklemek zorunda kaldı. Sabah saatlerinde başlayan su kuyruğu, öğleden sonraya kadar devam etti.
Ramazan ayının gelmesi ve 4 gün sokağa çıkma yasağı öncesi su ihtiyacını karşılamak isteyen vatandaşlar, 20 litrelik su bidonlarını 2,5 lira karşılığında doldurdu.
Fabrikadaki halaylı doğum günü partisine ceza yağdıBir tekstil fabrikasında işçiler patronlarının doğum günü kutlamak için fabrika içinde halaylı parti düzenledi. Halaylı doğum günü partisinin fotoğrafları sosyal medya hesaplarında paylaşılınca fabrika yönetimi ve işçilere hakkında işlem başlatılarak jandarma ekipleri tarafından cezai işlem uygulandı.