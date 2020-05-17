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17.05.2020 - 14:22 | | DHA

Bursa'da korku dolu anlar! 2 ahşap ev alev alev yandı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, ahşap evde çıkan yangın, yan taraftaki ahşap eve de sıçradı. Kısa sürede evleri tamamen saran yangın, itfaiye ekiplerince 3 saatte söndürüldü. Evler kullanılamaz hale geldi.

Bursa'da korku dolu anlar! 2 ahşap ev alev alev yandı

İnegöl'ün kırsal Küçükyenice Mahallesi'ndeki Harun Günder'e ait 2 katlı ahşap evde, saat 09.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, yan taraftaki Nizamettin Günder'e ait ahşap eve sıçradı.

İtfaiye ekiplerine haber verilirken, yangın, ahşap evleri tamamen sardı. İhbarla bölgeye gelen itfaiye görevlileri, 3 saatlik çalışma sonucu evleri saran alevleri güçlükle kontrol altına alıp, söndürdü. Ahşap evler, kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. 

 

 

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