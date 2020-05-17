Bursa'da korku dolu anlar! 2 ahşap ev alev alev yandı

İnegöl'ün kırsal Küçükyenice Mahallesi'ndeki Harun Günder'e ait 2 katlı ahşap evde, saat 09.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, yan taraftaki Nizamettin Günder'e ait ahşap eve sıçradı.
İtfaiye ekiplerine haber verilirken, yangın, ahşap evleri tamamen sardı. İhbarla bölgeye gelen itfaiye görevlileri, 3 saatlik çalışma sonucu evleri saran alevleri güçlükle kontrol altına alıp, söndürdü. Ahşap evler, kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
Büyükçekmece’de 2 çocuk annesi kadın 6. kattaki dairesinden kendisini yakarak aşağı attıİstanbul Büyükçekmece’de psikolojik tedavi gördüğü öne sürülen bir kadın, bulunduğu binanın 6 katından aşağıya atladı. Polis, yanarak düştüğü yerde hayatını kaybeden kadının, intihar ettiği üzerinde duruyor.