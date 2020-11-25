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25.11.2020 - 00:17 | | AA

Son dakika haberleri: Bursa'da korkutan yangın! Son anda kurtarıldı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 3 katlı apartmanın en üst katındaki dairede yangın çıktı. Alevler kısa sürede katın tamamına yayılırken, evde bulunan yatağa bağımlı kadın, aile fertleri tarafından kurtarıldı. Yangın ise alt katlara yayılmadan itfaiye ekiplerince yaklaşık 1 saatte söndürüldü.

Son dakika haberleri: Bursa'da korkutan yangın! Son anda kurtarıldı

Yangın, saat 22.00 sıralarında İnegöl ilçesi kırsal Hamzabey Mahallesi'nde Ekrem Kaplan'a ait 3 katlı binanın 3'üncü katında henüz belirlenemeyen nedenle çıktı.

Alevler kısa sürede büyürken, aile bireyleri yatağa bağımlı Niğriye Kaplan'ı (76) kucaklayarak son anda evden çıkardı. Alevler kısa sürede en üst katın tamamına yayıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 5 itfaiye aracı ile 15 itfaiye eri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın, alt katlara yayılmadan yaklaşık 1 saatte söndürüldü. Yangını görüp sokağa çıkan yaklaşık 300 kişi, söndürme çalışmalarını meraklı gözlerle izledi.

Son dakika haberleri: Bursada korkutan yangın Son anda kurtarıldı



Yangın sonucu apartmanın en üst katı kullanılamaz hale geldi.

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