MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Bursa'da lüks villaya şok baskın! Uyuşturucuyla yakalandılar
ABONE OL
25.05.2020 - 15:08 | | DHA

Bursa'da lüks villaya şok baskın! Uyuşturucuyla yakalandılar

Bir son dakika haberine göre, Bursa’da, polis ekiplerince villaya yapılan baskında 4 kişi gözaltına alınırken, 2 kilo 186 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bursa'da lüks villaya şok baskın! Uyuşturucuyla yakalandılar

Bursa'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıklarına dair bilgi aldıkları şüphelileri takibe aldı. Günler süren takibin ardından P.Ü., B.U., A.G. ve M.Ü.'nün oturduğu Nilüfer ilçesindeki villaya baskın düzenlendi. Villada 2 kilo 186 gram metamfetamin, satışa hazır halde paketlenmiş miktar esrar, 1 hassas terazi, 43 bin lira, 2 ruhsatsız tabanca ve bu silahlara ait 175 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan P.Ü., B.U., A.G. ve M.Ü., 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi.

 

 

Komutandan nöbet tutan askere duygulanduran bayram sürpriziMalatya’da 7. Ana Jet Üs Komutanlığı’nda görevli Mehmetçik, bayramda da kutsal görevini yerine getirmenin haklı gururunu yaşadı. Üs Komutanı Albay Hasan Hüseyin Kanbur’un nöbet tutan bir askeri ailesi ile görüntülü görüştürmesi ise hem duygulandırdı hem de gururlanırdı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Milli boksörün öldürdüğü Zeynep'e acı veda

Milli boksörün öldürdüğü Zeynep'e acı veda

Kredi kartı veya bankada parası olan herkesi ilgilendiriyor...

Kredi kartı veya bankada parası olan herkesi ilgilendiriyor...

'Türkiye'de 24 Nisan'da corona virüsün seyri değişti'

'Türkiye'de 24 Nisan'da corona virüsün seyri değişti'

Kargoyla getirttikleri uyuşturucuları satmak isteyen 2 kişi tutuklandı

Kargoyla getirttikleri uyuşturucuları satmak isteyen 2 kişi tutuklandı

Sıradaki Haber