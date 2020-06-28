Bursa'da, marketten tost makinesi hırsızlığı kamerada

Olay, 20 Haziran'da Yıldırım ilçesi Şükraniye Mahallesi'ndeki bir zincir markette meydana geldi. Markette mesai bitiminde ürün kontrolü ve kasa sayımı yapan mağaza sorumlusu İsmail Yiğit, elektronik eşya bölümünde iki tane tost makinesinin eksik olduğunu fark etti. Sık satılan bir ürün olmadığı için durumdan şüphelenen Yiğit, satış fişlerini kontrol etti. Fişlerin arasında tost makinesine ait belge bulamayan İsmail Yiğit, marketin içerisinde bulunan güvenlik kameralarını inceledi.

ERTESİ GÜN TEKRAR HIRSIZLIK İÇİN GELDİ

Güvenlik kameralarını inceleyen Yiğit, iki kişinin büyük bir çuvala tost makinesini koyarak, kasa bölümünden ücret ödemeden geçtiğini gördü. Ertesi gün hırsızın tekrar gelebilme ihtimalini değerlendiren Yiğit, personeli dikkatli olmaları konusunda uyardı. Aynı gün elinde beyaz bir çuvalla içeri giren müşteriyi gören mağaza personeli, şüphelendikleri kişiyi takibe aldı. Aynı şekilde tost makinesini çuvala koyarak dışarı çıkan şüpheliyi İsmail Yiğit, marketin çıkışında durdurdu. Şüpheli, bir anlık panikle elindeki çuvalı bırakarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kamera görüntülerini inceleyen polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

HIRSIZLIK ANI KAMERADA

İki gün üst üste yaşanan hırsızlık olayı ise iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, ilk gün, iki şüphelinin gelerek tost makinesini çuvala koyup marketten ayrıldığı görülüyor. İkinci gün tek başına gelen şüphelinin aynı tost makinesini çuvala koyduktan sonra marketten çıkarken, mağaza sorumlusu İsmail Yiğit tarafından yakalandığı görülüyor.

Elindeki kamera görüntülerini polise teslim ederek hırsızın yakalanması için çalışma başlattıklarını söyleyen Mağaza Sorumlusu İsmail Yiğit, "İki kişi, mağazamızın elektronik eşya bölümünden iki tane tost makinesini büyük çuvalın içine bırakarak çıkış kapısından kimseye belli etmeden çıkmaya çalışmışlar. Biz o an fark edemedik. Reyona gittiğimizde, ürünleri takip ederken iki tane tost makinesinin olmadığını fark ettik. Bir günde iki satışın olmayacağını düşünerek satışlara baktık. Satış sisteminde görünmediği için hemen kamera görüntülerini inceledim. Hırsızlığı tespit ettik. Ertesi gün tekrar gelebileceğini düşündük. Düşündüğümüz gibi de oldu. Şüpheli bu sefer tek başına yine aynı tost makinesinden almak için yine aynı çuvalla geldi. Biz belli etmedik. Tost makinesini alıp çıktığında biz yakalamaya çalıştık. Dışarıda tuttuk. Aramızda bir arbede oldu. Kaçmaya çalıştı. Ürünlerimizi elinden aldık ama şahıs kaçmaya başladı. Biraz kovaladık ama mağazayı bırakıp fazla da uzaklaşamayacağımız için yetişemedik. O günün görüntülerini polise teslim ettik. Yakalanmasını bekliyoruz" dedi.