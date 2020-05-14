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14.05.2020 - 02:37 | | İHA

Bursa'da olaylı gece! Ölü ve yaralılar var

Bursa'da 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı. 2 kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili polis ekiplerinin soruşturması devam ediyor.

Bursa'da olaylı gece! Ölü ve yaralılar var

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Duaçınarı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında husumet bulunan Muhammet Yaşar, E.E. ve K.E., 1. Yeşim Sokak üzerinde buluştu.

Bir süre sokak üzerinde konuşan 2 grup daha sonra tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönmesi sonucu silahlar konuştu.

Çıkan tartışma sonucu, Muhammet Yaşar E.E. ve K.E. olay sonucu çeşitli yerlerinden yaralandı. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar çevrede bulunan çeşitli hastanelere kaldırılırken polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Hastaneye kaldırılarak hemen ameliyata alınan Muhammet Yaşar, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hastahanede tedavisi devam eden E.E. ve K.E.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili 2 kişiyi gözaltına alırken, soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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