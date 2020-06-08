08.06.2020 - 10:52 | | DHA
Bursa'da patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu
Son dakika haberi... Bursa'da, halk otobüsünün arkasına tutunarak, yolculuk yapan patenli 3 genç, hem kendilerini hem de sürücüleri tehlikeye attı.
Gemlik’e bağlı Küçük Kumla Yolu'nda, patenli 3 genç, halk otobüsünün arkasına tutunarak yolculuk yaptı. Yaklaşık 3 kilometre otobüs ile birlikte ilerleyen gençler, sürücülerin çaldıkları kornalara kulak asmadı. Hem kendilerini hem de sürücüleri tehlikeye atan gençlerin yolculuğu, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Eski ortağının iş yerine kurşun yağdırdıİstanbul Okmeydanı’nda bir şahıs 200 bin lira borcu olduğunu eski ortağının iş yerini bastığı dehşet anları saniye saniye kameralara yansıdı. Taş ve sopayla iş yerinin camlarının kırarak tabancasıyla da 7 el ateş açan şahıs, Beyoğlu polisi tarafından yakalandı.