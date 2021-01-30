MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Bursa'da polis ekiplerine silahla ateş eden zanlı yakalandı
ABONE OL
30.01.2021 - 00:32 | | AA

Bursa'da polis ekiplerine silahla ateş eden zanlı yakalandı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde polise silahla ateş eden zanlı yakalandı. Öte yandan şüpheli A.A'nın polis ekiplerine ateş etmesi ve kaçması çevrede bulunan güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde zanlının polise ateş etmesi ve ardından dükkana kaçması yer aldı.

Bursa'da polis ekiplerine silahla ateş eden zanlı yakalandı

Hürriyet Mahallesi'nde bir tamirci dükkanında elinde silah olan bir kişinin gezdiği ihbarını alan ekipler, söz konusu adrese gitti.

Polis ekiplerini görünce ateş eden A.A, başka bir dükkana girdi.

Dükkanın etrafını çeviren polis, bu kişiye "teslim ol" çağrısında bulundu. Ardından dükkana giren ekipleri gören zanlı dükkanın başka bir kapısından kaçtı.

Ekipler, çevredeki dükkanlarda ve sokaklarda şüpheli A.A'yı aradı ancak bulamadı. Gemlik ilçesinde gittiği belirlenen zanlı polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Öte yandan şüpheli A.A'nın polis ekiplerine ateş etmesi ve kaçması çevrede bulunan güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde zanlının polise ateş etmesi ve ardından dükkana kaçması yer aldı.

Bartın'da kuru yük gemisinin batmadan önceki son anları kamerada!Bartın'ın İnkum açıklarında, kuru yük gemisinin batmadan önceki durumu, gemiden sağ olarak kurtarılan bir gemici tarafından görüntülendi. Görüntülerde geminin ön kısmının kırılması ve gemi personelini yardım çağrıları yer aldı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Ekipler korkunç manzarayla karşılaştı! 2 erkek cesedi...

Ekipler korkunç manzarayla karşılaştı! 2 erkek cesedi...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 11 saati geçemez...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 11 saati geçemez...

Üretici de tüketici de şikayetçi

Üretici de tüketici de şikayetçi

Bursa'da polis ekiplerine silahla ateş eden zanlı yakalandı

Bursa'da polis ekiplerine silahla ateş eden zanlı yakalandı

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet