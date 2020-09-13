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13.09.2020 - 16:36 | | DHA

Bursa'da sağanak, hayatı olumsuz etkiledi!

Bursa’da sabah saatlerinden itibaren etkili olan ve öğleden sonra hızı artan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Birçok ev ve iş yerini su basarken, 2 araç da kayganlaşan yolda kaza yaptı.

Bursa'da sağanak, hayatı olumsuz etkiledi!
Bursa’da aniden bastıran sağanak kazaya neden oldu
Bursa’da aniden bastıran sağanak kazaya neden oldu
Bursa’da aniden bastıran sağanak kazaya neden oldu
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Hafta sonu sıcaklıkların düşmesiyle birlikte, Bursa'da sabahın erken saatlerinden itibaren sağanak görülmeye başlandı. Öğle saatlerinin ardından aniden bastıran sağanak nedeniyle birçok ev ve iş yerini su bastı. Özellikle merkez ilçeler Osmangazi ve Nilüfer'de etkili olağan sağanak, birçok vatandaşı da hazırlıksız yakaladı. Osmangazi ilçesine bağlı Dikkaldırım Mahallesi’nde bir evi basan sular vatandaş tarafından kovalar ile boşaltılırken, bazı vatandaşlar da kapılarının önüne setler kurarak önlem aldı.

Sağanak nedeniyle kayganlaşan yollar sürücülere zor anlar yaşattı. Merkez Yıldırım ilçesine bağlı Atıcılar Mahallesi’nde bir ticari araç ile bir otomobil, kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak kaza yaptı. Polis ekipleri ise, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Son dakika... Bakan Akar Kaş'ta! Flaş Meis Adası çağrısıGelen son dakika haberine göre; Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Meis Adası'nın karşısında bulunan Kaş'ta açıklamalarda bulundu. Bakan Akar, Meis Adası'nın silahsızlandırılmasının gerektiğini belirten Bakan Akar, 'Biz diyalogdan yanayız, siyasi çözüm bulunmalı' dedi. Akar, 'Barıştan yanayız ama haklarımızı çiğnetmeyiz. Yunan halkının, Macron liderliğindeki girişimlere kapılmaması, Macron'un kendini kurtarma operasyonlarına meze olmaması lazım. Sayın Macron'un politikalarının iflas ettiği açık seçik görülüyor' açıklamasını yaptı.
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