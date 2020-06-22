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22.06.2020 - 15:19 | | DHA

Bursa'da selde hayatını kaybeden Kader Akbaba toprağa verildi

Bursa’nın Kestel ilçesine bağlı Dudaklı Mahallesi'nde dün akşam sağanak sonrası meydana gelen selde hayatını kaybeden 5 kişiden bedensel engelli olduğu öğrenilen Kader Akbaba (22),

Bursa'da selde hayatını kaybeden Kader Akbaba toprağa verildi

Bugün öğle namazının ardından kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında, Dudaklı Mezarlığı’nda toprağa verildi. Akbaba’nın cenazesine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli de katıldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, KADER'İN BABASI İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, telefon aracılığıyla görüştüğü Kader Akbaba'nın babası Recep Akbaba'ya baş sağlığı diledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Başınız sağ olsun diliyorum. Bizler kaza ve kaderin imanımızın bir gereği olduğuna inanan insanlarız. Ne zaman nerede bizi bunlar yakalar bilemeyiz. Rabbim cennetiyle cemaliyle müşerref kılsın inşallah. Bütün aileye baş sağlığı dileklerimi şahsım, ailem, milletim adına sizlere iletmek istiyorum" dedi. Baba Akbaba ise, "Çok sağ olun Cumhurbaşkanım, ilgili bakanlarımızın hepsi yanımızda" diye konuştu.

Uzmanı uyardı! "Maskelerin kolonyayla ya da alkolle temizlenip tekrar kullanılması..."Son Dakika haberine göre, Dicle Üniversitesi Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı ve Dicle Üniversitesi Çocuk Kovid-19 Koordinatörü Doç. Dr. Velat Şen, "Ülkemizde maske sorunu yok, maskeyi kullanmayla ilgili çok ciddi sıkıntılarımız var" açıklamasında bulunarak maske kullanımında çokça yapılan yanlışları anlattı.
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