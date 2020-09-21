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21.09.2020 - 16:03 | | AA

Bursa’da skandal düğün! Görüntüler izlenince ortaya çıktı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, karantina kuralını ihlal ederek düğün salonunda çalışan sanık hakkında 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Bursa İnegöl Kırsal Kurşunlu Mahallesi'ndeki bir düğün salonunda çalışan T.A, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması nedeniyle 27 Ağustos'ta karantinaya alındı.

Karantinada olması gereken T.A'nın, 5 Eylül'de düğün yapılan salonda çalıştığı bilgisini alan İnegöl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düğünde çekilen video ve fotoğrafları inceledi.

Araştırmalarında, T.A'nın karantina kuralını ihlal ettiğini belirleyen ekipler, bu kişiye 3 bin 150 lira ceza uyguladı.

İnegöl Cumhuriyet Başsavcısı Zekeriya Alper İnan da yaptığı açıklamada, karantina kuralını ihlal eden sanık hakkında 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldığını bildirdi

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