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26.10.2020 - 11:12 | | İHA

Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Bursa'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda ise 3 kilo 650 gram sentetik kannabinoid, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği belirlenen bin 960 lira ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen iki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TOGG'dan yerli otomobil ile ilgili flaş açıklamaTürkiye’nin Otomobili Girişim Grubu, Twitter sayfasından batarya paylaşımında bulundu.
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