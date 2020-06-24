MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı
ABONE OL
24.06.2020 - 15:32 | | DHA

Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

Bursa’da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı.

Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda S.T., U.K., S.B., A.İ, M.A., R.Y. ve M.A. gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, araba ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 250 gram metamfetamin, 100 gram bonzai, bir miktar yeşil reçete ile satılan uyuşturucu hap, uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 3 bin 500 lira para ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden S.T. ve U.K. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. Diğer 5 şüphelinin adliyedeki işlemleri devam ediyor.

    Bakan Varank paylaştı! SARB-83 testleri geçti...Son dakika haberine göre Twitter hesabından paylaşımda bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "SARB-83, ilklere imza atarak testi geçti" notunu düştü.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

    Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

    Emeklilik için üç kritik tarih! Değişti, 43 yaşında...

    Emeklilik için üç kritik tarih! Değişti, 43 yaşında...

    Market sırasında büyük şok! Bebeğin yüzüne kasten öksürdü

    Market sırasında büyük şok! Bebeğin yüzüne kasten öksürdü

    İstanbul'dan Zonguldak'a gitti, annesine koronavirüs bulaştırdı

    İstanbul'dan Zonguldak'a gitti, annesine koronavirüs bulaştırdı

    Sıradaki Haber