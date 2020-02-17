MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Bursa'da uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda gözaltı var
ABONE OL
17.02.2020 - 15:35 | | DHA

Bursa'da uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Bursa’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 160 gram kokain, 110 gram metamfetamin ile 7 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 18 kişi gözaltına alındı.

Bursa'da uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, teknik ve fiziki takibin ardından 18 şüphelinin kentte uyuşturucu ticareti yaptığını belirledi. Harekete geçen ekipler, şüphelileri evlerine yapılan operasyonla yakalayıp gözaltına aldı. Şüphelilerin ev, araç ve üst aramasında 160 gram kokain, 110 gram metamfetamin, 30 gram bonzai, bir miktar esrar ve bir mikrat ecstasy tablet ile 7 adet ruhsatsız silah ve bu silaha ait 38 adet fişek, 1 adet ruhsatsız tüfek ve bu tüfeğe ait 7 adet kartuş ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği belirtilen 2 bin 100 lira ele geçirildi.

Bursada uyuşturucu operasyonu Çok sayıda gözaltı var

Gözaltına alınan E.A., R.T., T.Ü., C.T., F.M., S.Y., S.G. T.E., E.K. ve H.B., emniyetteki işlemlerinin ardından dün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden 8'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, E.K. ve H.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gözaltındaki diğer 8 şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

 

 

Uyuyan baloncuya 'alevli şaka' az kalsın öldürüyorduFilipinler'de bir grup genç, yol kenarında uyuyan baloncunun balonlarını yaktı. Kısa sürede tüm balonlar alev altı, son anda uyanan baloncu ise yola kendini atarak yanmaktan kurtuldu. Yakalanan gençler 'şaka için yaptık' diye kendilerini savundu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İnstagram Hesap Silme Linki 2020 - Instagram kapatma nasıl yapılır? İşte hızlı instagram silme yöntemi

İnstagram Hesap Silme Linki 2020 - Instagram kapatma nasıl yapılır? İşte hızlı instagram silme yöntemi

O parayı toplu olarak geri alabilirsiniz!

O parayı toplu olarak geri alabilirsiniz!

Komşunuzun binası da güvenli mi?

Komşunuzun binası da güvenli mi?

Serenay'ın cool imajı büyük darbe aldı!

Serenay'ın cool imajı büyük darbe aldı!

Sıradaki Haber