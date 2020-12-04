Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Alınan bilgiye göre, Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İ.E. A.E., T.E. ve E.D'nin uyuşturucu madde ticareti yaptığını belirledi.

Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, şüphelileri gözaltına aldı.

Zanlılara ait ev ve araçlarda 2 kilo 135 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi.

İ.E, A.E, T.E. ve E.D. emniyete getirildi.