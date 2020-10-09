09.10.2020 - 11:22 | | DHA
Bursa'da uyuşturucu ticaretine 3 tutuklama
Bursa’da uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüpheliden 3’ü tutuklandı.
Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, H.A., Y.A., G.D. ve Ö.Ü. isimli 4 şüphelinin uyuşturucu ticareti yaptığını belirledi. Şüphelileri uzun süre fiziki ve teknik takibe alan ekipler, yapılan çalışmaların ardından 4 şüpheliye farklı tarihlerde operasyon düzenledi. Ekipler operasyonlarda H.A., Y.A., G.D. ve Ö.Ü.’yü gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda toplamda 1 kilo 770 gram esrar, 7 bin ecstasy tablet, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 9 adet mermi ele geçirildi.
Emniyetteki işlemleri biten şüpheliler, dün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden H.A., Y.A. ve G.D. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken Ö.Ü. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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