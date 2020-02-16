MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Bursa'da uzman çavuşa bıçaklı saldırı
ABONE OL
16.02.2020 - 15:09 | | İHA

Bursa'da uzman çavuşa bıçaklı saldırı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde bıçaklı saldırıya uğrayan bir uzman çavuş yaralandı.

Bursa'da uzman çavuşa bıçaklı saldırı

Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezinde meydana gelen olayda Müslüm Ç. isimli Askeri Veteriner Okulu'nda görev yapan uzman çavuş, tanımadığı 4 kişinin saldırısına uğradı. Sivil kıyafeti ile çarşıdan evine dönen Müslüm Ç., saldırganlara asker olduğunu söylemesine rağmen zanlılardan birisi cebinden çıkarttığı bıçakla bel kısmından yaralandı. Olaya çok sayıda polis ekibi müdahale ederken, yaralı uzman çavuş 112 acil ambulansında yapılan ilk müdahalenin ardından Gemlik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis, zanlıların yakalanması için tahkikat başlattı.

10 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden kişi tutuklandıİzmir'in Ödemiş ilçesinde, bir süredir pastaneye ekmek almaya giden 10 yaşındaki kız çocuğu S.A.'ya tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan iş yeri çalışanı Mehmet Genç (50), tutuklandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Ayder yolu heyelan nedeniyle kapandı

Ayder yolu heyelan nedeniyle kapandı

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren düzenleme Meclis'e geliyor...

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren düzenleme Meclis'e geliyor...

CNN TÜRK ekibi düşürülen rejim helikopterinin enkazını görüntüledi

CNN TÜRK ekibi düşürülen rejim helikopterinin enkazını görüntüledi

İşte en çok beğenilen motorlar

İşte en çok beğenilen motorlar

Sıradaki Haber