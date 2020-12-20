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20.12.2020 - 14:36 | | İHA

Bursa'da vahşet! Sebebi çileden çıkarttı

Bursa'da beslediği tavuklarına zarar verildiğini iddia eden bir kişi, sokak köpeğini başından tüfekle vurarak öldürdü.

Bursa'da vahşet! Sebebi çileden çıkarttı

Olay, Bursa'nın İznik ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, avukat olduğu iddia edilen M.G., tavuklarına zarar verdiği gerekçesiyle sokak köpeğini başından tüfekle vurarak öldürdü. Silah sesini duyan ve olay yerine gelen vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi.

M.G.'nin karşı komşusu olan Mehmet Barış Altopçu, "Sabah kahvaltı ederken silah sesi duyduk. Koşturarak dışarı çıktık. İkinci silah sesinde sokak köpeğinin vurulduğu gördük. Karşı elinde tüfekle komşum M.G. geliyor. Neden vurduğumu sorduğum da ise, 'tavuğumu boğdu' diye cevap verdi. Ondan sonra bana da tüfeği doğrultarak 'git başımdan' dedi. Hemen karakola giderek kendisi hakkında suç duyurusunda bulunduk. Hem sokak hayvanını vurmaktan hem de beni ölümle tehdit ettiği için şikayette bulunduk. Böyle canilerin elinde av teskeresi ile silah bulunması çok sakıncalıdır. Bu yarın bir gün insana da ateş edebilir” dedi.

 

Gürültü iddiasıyla tartıştığı komşusunu tabancayla vurduDiyarbakır’ın Bağlar ilçesinde bir kişi, gürültü çıkardığı iddiasıyla tartıştığı komşusu Nebi Kandemir'i (45) tabancayla vurarak kaçtı. Yaralanan Kandemir, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, polis şüphelinin yakalanması için arama çalışması başlattı.
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