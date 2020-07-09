MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Bursa'da yangın :1 baraka, 2 ev ve 1 iş yeri kül oldu
ABONE OL
09.07.2020 - 06:10 | | DHA

Bursa'da yangın :1 baraka, 2 ev ve 1 iş yeri kül oldu

Bursa'nın Karacabey ilçesinde çıkan yangında, 1 baraka, 2 ev ve 1 iş yeri kullanılamaz hale geldi. Yangının çıktığı evde yaşayan ve mahalle sakinleri tarafından alevlerin arasından çıkarılan 80 yaşındaki İsmail Döngel, vucudundaki yanıklar nedeniyle hastaneye kaldırılırken, evde bulunan 4 köpeğin öldüğü belirlendi.

Bursa'da yangın :1 baraka, 2 ev ve 1 iş yeri kül oldu

Yangın, Karacabey ilçesine bağlı Saadet Mahallesi'nde meydana geldi. Yalnız yaşayan İsmail Döngel'in barakada aydınlatmada kullanılan mum ateşinin çevredeki kağıtları tutuşturmasıyla yangın çıktı. İçinde çok miktarda biriktirmiş çöpün bulunduğu barakadaki yangın kısa sürede büyüyerek, alevler çevredeki 2 ev ile 1 hurdacı dükkanına sıçradı.

Çevrede oturanların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin yetersiz kalması nedeniyle çevre ilçelerden de takviye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bursada yangın :1 baraka, 2 ev ve 1 iş yeri kül oldu




Mahalleli tarafından barakadan çıkarılan ve dumandan etkilenen İsmail Döngel, sağlık ekiplerince Karacabey Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, mahalle sakinleri de ekiplere yardım etmek için seferber oldu.

Yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alındı. Yangında barakada yaşayan İsmail Döngel vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar meydana gelerek yaralandı. Döngel tarafından barakada bakılan 4 köpeğin de öldüğü yangında baraka ile birlikte 2 ev ve 1 iş yeri kullanılmaz hale geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kırşehir'de sağanak yağış sele neden olduGece saatlerinde etkili olan sağanak yağış Kırşehir'de sele neden oldu. Sel sularının getirdiği çamura saplanan araçların içi de çamurla doldu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bursa'da yangın :1 baraka, 2 ev ve 1 iş yeri kül oldu

Bursa'da yangın :1 baraka, 2 ev ve 1 iş yeri kül oldu

Zam geldi 4 bin 800 liraya yükseldi!

Zam geldi 4 bin 800 liraya yükseldi!

Direksiyon hakimiyetini kaybetti markete daldı

Direksiyon hakimiyetini kaybetti markete daldı

İstanbul'da korkutan yangın! Ahşap bina alev alev yandı

İstanbul'da korkutan yangın! Ahşap bina alev alev yandı

Sıradaki Haber