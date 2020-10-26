Bursa'daki uyuşturucu operasyonu! 2 kişi tutuklandı

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptıklarını tespit ettiği M.D., F.A. ve M.Y.’yi gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerlerinde, evlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda; 3 kilo 650 gram sentetik kannabinoid, satışa hazır halde paketlenmiş bir miktar metamfetamin, yeşil reçeteye tabi hap, 1 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 31 fişek ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 1960 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.D. ve F.A., 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

M.Y.’nin ise bugün adliyeye sevk edileceği öğrenildi.