Bursluluk (İOKBS) sonuçları hangi tarihte, ne zaman açıklanacak?

Bursluluk sonav sonuçları ne zaman açıklanacak? İOKBS'ye 5 Eylül'de giren öğrenciler bu soruya cevap arıyor. MEB'in duyurduğu takvimi henüz bilmeyenler yoğun bir araştırma içerisinde... İşte ayrıntılar...

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın duyurduğu takvime göre İOKBS sınav sonuçlarının 28 Eylül 2020 tarihinde açıklanacağı belirtildi.

SORU VE CEVAPLAR

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