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20.09.2020 - 11:05 |

Bursluluk sınav (PYBS) sonuçları ne zaman açıklanacak? İOKBS'de Net tarih belli mi?

Bursluluk sınav sonuçlarının deyim yerindeyse eli kulağında... Binlerce öğrenci 5 Eylül'de gerçekleşen sınavın sonuçlarını öğrenmek istiyor ve kafa karışıklığın gidermek için Bursluluk sınav (PYBS) sonuçları ne zaman açıklanacak? diye soruyor. İşte ayrıntılar...

Bursluluk sınav (PYBS) sonuçları ne zaman açıklanacak? İOKBS'de Net tarih belli mi?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından İOKBS 5 Eylül'de yapıldı. Bugün itibarıyla sınavın üzerinden 2 hafta geçerken kritik günler yaklaştı. Sonuçların tam olarak hangi tarihte açıklanacağını bilmeyen öğrenciler ısrarla Bursluluk sınav (PYBS) sonuçları ne zaman açıklanacak? diye soruyor.

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın duyurduğu takvime göre İOKBS sınav sonuçlarının 28 Eylül 2020 tarihinde açıklanacağı belirtildi.

SINAV SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ

Sınav sonuçları 28 Eylül 2020 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir.
Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde “Sınav Sonuç Belgesi”ni elektronik ortamdan alıp mühür ve imza ile onayladıktan sonra öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecektir.

BURSLULUKLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

BURSLULUK BAŞLANGICI

Öğrenci bursları, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümleri gereği, bursluluk sınavı kazanılarak okula kayıt yaptırılan tarihi izleyen Ekim ayı başından itibaren ödenir.
TASP :Toplam Ağırlıklı Standart Puan
ASP Türkçe :Türkçe/Türk Edebiyatı-Dil ve Anlatım-Türk Dili ve Edebiyatı Testi
Ağırlıklı Standart Puanı
ASP Mat :Matematik Testi Ağırlıklı Standart Puanı
ASP Fen :Fen Bilimleri Testi Ağırlıklı Standart Puanı
ASP Sosyal :Sosyal Bilgiler/ Sosyal Bilimler Testi Ağırlıklı Standart Puanı

BURSUN DEVAMI, KESİLMESİ VE İTİRAZLAR

Bursun devamı, kesilmesi ve itirazlara ilişkin iş ve işlemler Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği’nin 18’inci maddesine göre yapılacaktır.

 

    Önce dövdüler sonra kaçırdılar! Feci dayak kameradaBursa'da bir kişi alacak verecek meselesi yüzünden bir yıkama istasyonunda kameraların önünde feci şekilde dövüldü, sonra kaçırıldı. Arabaya bindirilen kişi kurtulmak için seyir halindeki araçtan atladı ancak arkadan gelen başka bir aracın altında kalarak ağır yaralandı. Darp ve kaçırma anları kameraya yansırken, polis geniş çaplı soruşturma başlattı.
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