Bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte MEB'in geçtiği tarih...

İOKBS sınavının sonuçları için çok kısa bir süre kaldı. Adayların heyecan katsayısı gitgide artıyor. Sınavın üzerinden 12 gün geçerken Bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu art arda soruluyor.

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın duyurduğu takvime göre İOKBS sınav sonuçlarının 28 Eylül 2020 tarihinde açıklanacağı belirtildi.

SORU VE CEVAPLAR

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