Bursluluk Sınavı (İOKBS) başvuruları alınmaya devam ediyor! Bursluluk başvurusu nasıl yapılır? 2020 Başvuru Kılavuzu

Bursluluk sınavı başvuruları alınmaya devam ediyor. 5 Şubat tarihinde alınmaya başlanan Bursluluk (İOKBS) başvuruları 17 Şubat tarihine kadar okul müdürlüklerince alınmaya devam edecek. 5,6,7,8 hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflar İOKBS sınavına başvuruda bulunabilecek. Sınav başvuruları e-okul üzerinden onaylanacaktır.

BURSLULUK BAŞVURU ŞARTLARI

1. BAŞVURU ŞARTLARI

a. Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b. Mevzuatta belirtilen kayıt ve kabul şartlarını taşımak,

c. Ortaokullar, imam hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5’inci, 6’ncı, 7’nci ve 8’inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9’uncu, 10’uncu ve 11’inci sınıflarında öğrenci olmak,

ç. İlköğretim ve ortaöğretim okullarında, sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirme yaptırımı/ cezası almamış olmak,

d. Ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içinde bulunulan mali yılın Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu’nda belirtilen Millî Eğitim Bakanlığı okul pansiyon ücretinin en azının 4 (dört) katını geçmemesi kaydıyla maddi imkânlardan yoksun bulunmak. Ailenin 2019 senesi yıllık gelir toplamından fert başına düşen toplam miktarın 2020 Mali Yılı için tespit edilen 14.640,00 (ondörtbinaltıyüzkırk) TL’yi geçmemesi gerekir. Aile gelirinin tespitinden ailenin 2019 yılında elde ettiği tüm gelirleri esas alınacaktır.

BURSLULUK SINAVI BAŞVURU TARİHLERİ

Bursluluk sınavı başvuruları 5-17 Şubat tarihleri arasında alınacak

BURSLULUK SINAV GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Bursluluk sınav giriş belgeleri 10 Nisan tarihinde yayımlanacak

BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN?

Bursluluk sınavı 25 Nisan 2020 tarihinde saat 10:00'da başlayacak

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