Bursluluk sınavı saat kaçta 2020, kazanma puanı nedir ? Bursluluk sınavı kaç dakika sürecek?

Bursluluk sınavı için geri sayılıyor. İOKBS bursluluk sınavı 5 Eylül tarihinde yapılacak. 5, 6, 7, hazırlık sınıfı, 9, 10 ile 11'inci sınıf öğrencilerinin bursluluk sınavı kazanma puanı ile ilgili ayrıntılar ve sınavın saati merak ediliyor. Peki Bursluluk sınavı saat kaçta, ne kadar sürecek 2020?

BURSLULUK SINAVI SAAT KAÇTA 2020?

Bursluluk sınavı yarın saat 10.00'da başlayacak. 100 sorunun sorulacağı sınav ise saat 12.00'da bitecek.

Kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için öğrenciler saat 09.30'da fotoğraflı sınav giriş belgelerinde belirtilen salona alınmak üzere hazır bulunacak. Öğrenciler, yanlarında getirecekleri fotoğraflı sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesiyle sınava girecek.

T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı ya da T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi devam eden pasaport, pasaportları olmayan KKTC vatandaşları için fotoğraflı ve kimlik numaralı KKTC kimlik kartı geçerli kabul edilecek. Geçerli kimlik belgesi yanında olmayan öğrenciler, sınava kesinlikle alınmayacak.

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BURSLULUK SINAVI PUANLARI NEDİR?

5. Sınıf: diğer çocuk kontenjanı 450.184, öğretmen çocuğu 311,902, korunmaya muhtaç 143,967, bulunduğu yerde okul yok 439,906 puan,

6. Sınıf: diğer çocuk kontenjanı 419,755, öğretmen çocuğu 172,85, korunmaya muhtaç çocuk 118,702, bulunduğu yerde okul yok 415,313 puan,

7. Sınıf: diğer çocuk kontenjanı 409,379, öğretmen çocuğu 163,983, korunmaya muhtaç çocuk 129,6433, bulunduğu yerde okul yok 410,205 puan,

8. Sınıf: diğer çocuk kontenjanı ise 394,447, öğretmen çocuğu 152,052, korunmaya muhtaç çocuk 129,576 ve bulunduğu yerde okul yok 344,631 puan,

9. Sınıf: diğer çocuk kontenjanı 394,447, öğretmen çocuğu 152,052, korunmaya muhtaç çocuk 129,576, bulunduğu yerde okul yok 344,631,

10. Sınıf: diğer çocuk kontenjanı 388,864, öğretmen çocuğu 187,762, korunmaya muhtaç çocuk 138,222 ve bulunduğu yerde okul yok 338,206 puan,

11. Sınıf diğer: çocuk kontenjanı 405,668, öğretmen çocuğu 205,417, korunmaya muhtaç çocuk 148,879 ve bulunduğu yerde okul yok 352,656 puandır.