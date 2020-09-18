Bursluluk sınavı sonuçları 2020 MEB ne zaman açıklanacak? 5, 6, 7, 8, Hazırlık Sınıfı, 9, 10 ve 11’inci Sınıflar araştırıyor

5-17 Şubat 2020 Tarihleri arasında başvuruları alınan Bursluluk sınavı, 5 Eylül'de uygulandı. Sınav sonrasında sınava katılım sağlayan adaylar arayışa geçti. 5, 6, 7, 8, Hazırlık Sınıfı, 9, 10 ve 11’inci Sınıfların Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte MEB tarafından verilen o tarih...

BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI 2020 MEB NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bursluluk sınavına yönelik yayımlanan kılavuz üzerinde, sınav sonuçlarının 28 Eylül 2020 tarihinde açıklanacağı belirtiliyor.

SINAVIN GEÇERSİZ SAYILACAĞI DURUMLAR



a. Başvuru şartlarını taşımadığı hâlde öğrencinin sınava girmesi,



b. Cevap kâğıdının sınav evrakı dönüş zarfından çıkmaması veya zarar görmüş olması,



c. Geçerli kimlik belgesinin ibraz edilmemesi,



ç. Başka öğrenciye ait sınav evrakının kullanılması,

d. Öğrencinin yerine başkasının sınava girmesi,



e. Öğrencinin, üzerinde kullanımı doktor raporu ile belirlenen hasta veya engellilere ait cihazlar (işitme cihazı, insülin pompası, şeker ölçüm cihazı ve benzeri) hariç çanta, cüzdan, cep telefonu, telsiz, radyo, saat, bilgisayar, kamera ve benzeri iletişim araçları ile depolama kayıt ve veri aktarma cihazları, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar ve kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük, broş ve benzeri eşyalar ile her türlü elektronik ve/veya mekanik cihazlar, databank sözlük, hesap makinesi, kâğıt, kitap, defter, not ve benzeri dokümanlar, pergel, açıölçer, cetvel ve benzeri araçlar, delici ve kesici aletlerle sınav salonuna girmesi,



f. Sınav kutuları dışında posta veya farklı bir yolla sınav evrakı gönderilmesi,



g. Öğrencinin başka bir öğrenciden, dokümandan kopya çektiğinin veya kopya verdiğinin sınav görevlilerince tespit edilmesi,



ğ. Öğrencinin sınava girdiği hâlde işaretlemeyi cevap kâğıdına yapmaması,



h. Sınav evrakındaki fotoğraf ve bilgilerle geçerli kimlik belgesinin uyuşmaması,



ı. Sınav evrakına zarar verilmesi (sınav sürecince soru kitapçığını, cevap kâğıdını yırtmak, teslim etmemek ve benzeri) durumlarında “Millî Eğitim Bakanlığı Merkezî Sistem Sınav Yönergesi”nde belirtilen sınav kuralları ihlal edildiği için salon görevlilerince hazırlanan tutanaklar dikkate alınarak öğrencinin sınavı geçersiz sayılacaktır.