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08.09.2020 - 09:37 |

Bursluluk sınavı sonuçları için kritik tarih! MEB İOKBS cevap anahtarı 2020 yayınlandı mı?

Bursluluk sınavı soruları ve cevapları heyecanla beklenirken MEB Bursluluk sınavı sonuçlarının açıklanacağı tarihi duyurdu. Peki, İOKBS 2020 sonuçları ne zaman erişime açılacak? Bursluluk sınavı soruları ve cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak? Tüm gözler MEB'de...

Bursluluk sınavı sonuçları için kritik tarih! MEB İOKBS cevap anahtarı 2020 yayınlandı mı?

Bursluluk sınavı soruları ve cevapları bekleniyor... Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflara yönelik düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) 5 Eylül 2020'de gerçekleşti.

Merkezi sistemle aynı anda başlatılıp tek oturum şeklinde gerçekleştirilen sınav, iki saat sürdü. Sınavda 4’er seçenekli 100 soru soruldu. Öğrenciler bulundukları sınıfların birinci dönem müfredat ve kazanımlarından sorumlu tutuldu.

BURSLULUK SINAV SORULARI VE CEVAPLARI AÇIKLANDI MI?

Bursluluk sınavı soruları ve cevapları henüz erişime açılmadı. Geçen yıl yapılan sınavda soru ve cevaplar bir hafta sonra açıklanmıştı. Bu sene de 5 Eylül'de yapılan Bursluluk sınavı soruları ve cevaplarının bu süre zarfında açıklanması bekleniyor.

BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sonuçlar, 28 Eylül'de ilan edilecek. Sonuçlar meb.gov.tr'de duyurulacak.

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