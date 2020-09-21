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21.09.2020 - 11:11 |

Bursluluk sonuçları ne zaman belli olacak? İOKBS açıklandı mı?

5, 6, 7, 8 hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencileri uzaktan eğitime devam ederken bir yandan da 5 Eylül'de girdikleri bursluluk sınavının sonucunu araştırıyor. Sıklıkla Bursluluk sonuçları ne zaman belli olacak? sorusuna cevap aranıyor.

Bursluluk sonuçları ne zaman belli olacak? İOKBS açıklandı mı?

İOKBS sonuçları için sabırsız bekleyiş sürüyor. Her gün arama hacmi yükseliyor. Bursluluk sonuçları açıklandı mı? sorusu yöneltilirken MEB'in resmi sitesi de ziyaretçi akınına uğruyor. İşte ayrıntılar...

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın duyurduğu takvime göre İOKBS sınav sonuçlarının 28 Eylül 2020 tarihinde açıklanacağı belirtildi.

SINAV SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ

Sınav sonuçları 28 Eylül 2020 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir. Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde “Sınav Sonuç Belgesi”ni elektronik ortamdan alıp mühür ve imza ile onayladıktan sonra öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecektir.

BURSLULUK BAŞLANGICI

Öğrenci bursları, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümleri gereği, bursluluk sınavı kazanılarak okula kayıt yaptırılan tarihi izleyen Ekim ayı başından itibaren ödenir.
TASP :Toplam Ağırlıklı Standart Puan
ASP Türkçe :Türkçe/Türk Edebiyatı-Dil ve Anlatım-Türk Dili ve Edebiyatı Testi
Ağırlıklı Standart Puanı
ASP Mat :Matematik Testi Ağırlıklı Standart Puanı
ASP Fen :Fen Bilimleri Testi Ağırlıklı Standart Puanı
ASP Sosyal :Sosyal Bilgiler/ Sosyal Bilimler Testi Ağırlıklı Standart Puanı

BURSUN DEVAMI, KESİLMESİ VE İTİRAZLAR

Bursun devamı, kesilmesi ve itirazlara ilişkin iş ve işlemler Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği’nin 18’inci maddesine göre yapılacaktır.

 

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