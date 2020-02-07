Büşra Pekin kimdir, kaç yaşında? Büşra Pekin biyografisi

Büşra Pekin 30 Haziran 1982 yılında Suudi Arabistan'da dünyaya geldi. Dizi ve Tiyatro oyuncusu olan Büşra Pekin, Aslen İzmirlidir. Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nden mezun olan Büşra Peki, Çok Güzel Hareketler programı ile tanınmıştır. 2005 yılında katıldığı BKM Mutfak kadrosu ile adını duyuran Büşra Pekin daha sonraki süreçte birçok dizi ve sinema filminde rol almıştır. Güzel oyuncunun son halini gören takipçileri Büşra Pekin'i tanımakta oldukça zorlanıyor. İşte Büşra Pekin hakkında merak edilenler...

BÜŞRA PEKİN FİLMLERİ

2007 Kutsal Damacana (Selen)

2009 Neşeli Hayat (Ayla Şenyurt)

2010 Çok Filim Hareketler Bunlar (Hatice)

2010 Gişe Memuru (Nevra)

2013 Mutlu Aile Defteri (İsmet Taşyumruk)

2014 İtirazım Var (Nebahat Kuzu)

2014 Hadi İnşallah (Pucca)

2014 Mucize (Gülten Güle)

2015 Nadide Hayat (Konuşan Kaplumbağa)

2016 Benim Adım Feridun