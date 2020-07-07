Buyer Ana Gölü’ne ‘eşitlik’ ziyareti

13-14 Ağustos’ta yapılacak ziyaretle hedeflerinin Anadolu’da kadınlara gösterilen saygı ve değerin Türkiye için örnek olması konusunda farkındalık yaratmak olduğunu belirten Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, şunları söyledi:

“Ülkemizde yaşanan önemli sorunlardan birisi de kuşkusuz kadına yönelik şiddettir. Her yıl binlerce kadın, erkek şiddeti ile hayatını kaybetmekte ya da sakat kalmaktadır. Kadına yönelik şiddetin önlenmesi konusunda sorunumuz yasa değil, zihniyet ve uygulamadır. Yani kadın ve erkeğin eşit kabul edildiği, kamusal alanda eşit şart ve imkanlarda birlikte çalışabildiği, görünür olabildiği; bunu içselleştirmiş bir zihniyet ve anlayışa ihtiyaç var. Bu, yaşanan sorunların çözülmesinde en önemli araç olacaktır. Bunun için bizlere düşen bu konuda farkındalık yaratmaktır. Kadın-erkek eşitliği konusunda farkındalık yaratmak, bu yüzden her zamankinden daha önemli hale gelmektedir. Bu amaçla Dersim’de adını kadından alan bir inanç mekanı olan Buyer Ana Gölü’ne (Gola Buyere) bir ziyaret düzenliyoruz.”