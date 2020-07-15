15.07.2020 - 22:21 | | AA
Büyük Çamlıca Camisi'nde 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu
Büyük Çamlıca Camisi'nde, 15 Temmuz şehitleri içinmevlit programı düzenlendi.
Büyük Çamlıca Camisi İmam Hatibi İshak Danış'ın kıldırdığı akşam namazının ardından, sosyal mesafe kurallarına uyularak şehitler için mevlit ile Kur'an-ı Kerim okundu.
İlahilerin söylendiği ve duaların edildiği programın sonunda vatandaşlara lokum dağıtıldı.
Marmaris'te darbe gecesi şehit edilen polisin anıtı açıldıMuğla'nın Marmaris ilçesinde, 15 Temmuz darbe girişiminde FETÖ silahlı terör örgütü üyesi askerler tarafından şehit edilen polis memuru Nedip Cengiz Eker'ın anısına esnaf, halk ve polis memurlarının ortaklaşa yaptırdığı çeşme ve anıt törenle açıldı.