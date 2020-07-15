MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Büyük Çamlıca Camisi'nde 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu
ABONE OL
15.07.2020 - 22:21 | | AA

Büyük Çamlıca Camisi'nde 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu

Büyük Çamlıca Camisi'nde, 15 Temmuz şehitleri içinmevlit programı düzenlendi.

Büyük Çamlıca Camisi'nde 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu

Büyük Çamlıca Camisi İmam Hatibi İshak Danış'ın kıldırdığı akşam namazının ardından, sosyal mesafe kurallarına uyularak şehitler için mevlit ile Kur'an-ı Kerim okundu.

İlahilerin söylendiği ve duaların edildiği programın sonunda vatandaşlara lokum dağıtıldı.


Büyük Çamlıca Camisinde 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu


Marmaris'te darbe gecesi şehit edilen polisin anıtı açıldıMuğla'nın Marmaris ilçesinde, 15 Temmuz darbe girişiminde FETÖ silahlı terör örgütü üyesi askerler tarafından şehit edilen polis memuru Nedip Cengiz Eker'ın anısına esnaf, halk ve polis memurlarının ortaklaşa yaptırdığı çeşme ve anıt törenle açıldı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Marmaris'te darbe gecesi şehit edilen polisin anıtı açıldı

Marmaris'te darbe gecesi şehit edilen polisin anıtı açıldı

Tek tek açıklandı! Ek tazminat, elektrik ve su indirimi, ücretsiz…

Tek tek açıklandı! Ek tazminat, elektrik ve su indirimi, ücretsiz…

Cumhurbaşkanı başdanışmanı açıkladı: Organizasyonun şeması ve bağlantıları

Cumhurbaşkanı başdanışmanı açıkladı: Organizasyonun şeması ve bağlantıları

Antalya'da ortalık savaş alanına döndü! 1 kişi hayatını kaybetti

Antalya'da ortalık savaş alanına döndü! 1 kişi hayatını kaybetti

Sıradaki Haber