BÃ¼yÃ¼k ÅŸans! AracÄ±n kontrolÃ¼nÃ¼ kaybedip denize uÃ§tu...

Olay, saat 22.30 sÄ±ralarÄ±nda KanlÄ±ca'da meydana geldi. Ä°ddiaya gÃ¶re Halide Edip AdÄ±var Caddesi'nde bir otomobil sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼nÃ¼n henÃ¼z belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu denize uÃ§tu. O esnada sahilde otomobilleriyle geÃ§en Adem SaraÃ§, Ufuk SaraÃ§ ve arkadaÅŸlarÄ±, yardÄ±m etmek iÃ§in durdu. DalgÄ±Ã§ olduÄŸu Ã¶ÄŸrenilen Ufuk SaraÃ§ denize atlayarak batmakta olan otomobilin iÃ§erisinden A. Ã‡.'yi Ã§Ä±kararak kendi otomobillerine gÃ¶tÃ¼rdÃ¼. GÃ¶rgÃ¼ tanÄ±klarÄ± durumu yetkililere haber verdi. Olay yerine itfaiye, 112 saÄŸlÄ±k, polis ve Sahil GÃ¼venlik ekipleri sevk edildi. SaÄŸlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanÄ± olduÄŸu Ã¶ÄŸrenilen A. Ã‡., olay yerine gelen ambulansa gÃ¼Ã§lÃ¼kle taÅŸÄ±ndÄ±.Â

"DENÄ°ZE UÃ‡TUÄžUNU GÃ–RÃœNCE YARDIMCI OLMAYA Ã‡ALIÅžTIK"

GÃ¶rgÃ¼ tanÄ±ÄŸÄ± Adem SaraÃ§, Sahilde dolaÅŸÄ±yorduk. ArabanÄ±n denize uÃ§tuÄŸunu gÃ¶rdÃ¼k. Denize uÃ§tuÄŸunu gÃ¶rÃ¼nce de yardÄ±mcÄ± olmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±k. Ä°Ã§inde bir kiÅŸi vardÄ± kadÄ±n. Onu kurtardÄ±k. Arabada denize akÄ±ntÄ±da gitti. Bizim arkadaÅŸ saÄŸ olsun hemen atladÄ± denize. Tam araÃ§ batarken aldÄ±k kurtardÄ±k. ArkadaÅŸÄ±m eski dalgÄ±Ã§. ÃœÅŸÃ¼mÃ¼ÅŸtÃ¼ arabada ambulansÄ±n gelmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandÄ±.Â