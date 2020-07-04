Büyükada duruşmasında 4 sanığa ceza çıktı

Mahkeme, Uluslararası Af Örgütü Onursal Başkanı ve eski Direktörü Taner Kılıç’ı “örgüt üyeliği” suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına; sanıklar Günal Kurşun, İdil Eser ve Özlem Dalkıran’ı ise “örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek” suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırdı. İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya sanık Nejat Taştan katıldı. Diğer sanıkları avukatları temsil etti.

Sanıkların ve avukatlarının beyanlarının ardından kararını açıklayan mahkeme, Taner Kılıç’ı “FETÖ/PDY silahlı terör örgüt üyeliği” suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Sanıklar Günal Kurşun, İdil Eser ve Özlem Dalkıran ise “örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek” suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme sanıklar Ali Ghravi, Nejat Taştan, Veli Acu, İlknur Üstün, Nalan Erkem, Peter Frank Steudtner ve Muhammed Şeyhmus Özbekli’nin ise beraatlerine karar verdi.