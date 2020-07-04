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04.07.2020 - 07:00 | | ELİF ALTIN İstanbul

Büyükada duruşmasında 4 sanığa ceza çıktı

Büyükada’da 5 Temmuz 2017 tarihinde yaptıkları toplantıya ilişkin insan hakları örgütlerinin temsilcisi 11 sanık hakkında mahkeme kararını açıkladı.

Büyükada duruşmasında 4 sanığa ceza çıktı
ELİF ALTIN İstanbul

Mahkeme, Uluslararası Af Örgütü Onursal Başkanı ve eski Direktörü Taner Kılıç’ı “örgüt üyeliği” suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına; sanıklar Günal Kurşun, İdil Eser ve Özlem Dalkıran’ı ise “örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek” suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırdı. İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya sanık Nejat Taştan katıldı. Diğer sanıkları avukatları temsil etti.

Sanıkların ve avukatlarının beyanlarının ardından kararını açıklayan mahkeme, Taner Kılıç’ı “FETÖ/PDY silahlı terör örgüt üyeliği” suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Sanıklar Günal Kurşun, İdil Eser ve Özlem Dalkıran ise “örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek” suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme sanıklar Ali Ghravi, Nejat Taştan, Veli Acu, İlknur Üstün, Nalan Erkem, Peter Frank Steudtner ve Muhammed Şeyhmus Özbekli’nin ise beraatlerine karar verdi. 

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında patlamaSakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında dün sabah 11.15'te patlama meydana geldi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk olay yerine gitti. Meydana gelen patlama sonrası Milliyet Gazetesi yazarı Ali Eyüboğlu, o anları böyle kaydetti.
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